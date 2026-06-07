Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

сегодня в 15:50

В Москве в ДТП разбилась полицейская машина

На пересечении улицы Новинки и проспекта Андропова в Москве произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Об этом сообщает Telegram-канал « ДТП и ЧП Москва и МО ».

На опубликованном фото видно, что автомобиль полиции сильно пострадал. У него сильно повреждена передняя часть. Лобовое стекло разбито.

Крыша у машины помята.

На месте происшествия находятся сотрудники скорой помощи и другие полицейские. Обстоятельства ДТП, как и количество пострадавших, неизвестны.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.