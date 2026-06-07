Заросли борщевика и раненые звери: ужасные условия в сафари-парке в Новой Москве

Посетители крупного сафари-парка в Новой Москве бьют тревогу из-за ненадлежащих условий содержания экзотических животных. По словам гостей, вольеры хищников и других обитателей на территории густо заросли ядовитым борщевиком, который наносит травмы питомцам, сообщает Mash .

Стоимость входного билета в рекреационную зону составляет несколько тысяч рублей, однако за эти деньги посетители наблюдают неутешительную картину. Очевидцы заявляют, что животные вынуждены находиться в тесных клетках и контактировать с опасным сорняком, из-за чего некоторые особи ходят с характерными ожогами.

Кроме того, гости парка обратили внимание на страуса с открытой кровавой раной на шее, которой никто не занимается, и на сильную духоту в местном птичнике. Контактную зону объекта и вовсе пришлось закрыть, так как дети сильно мучили зверей.

В администрации сафари-парка признают проблему с борщевиком, но утверждают, что не могут оперативно решить ее. Руководство поясняет, что быстрая обработка территории химическими гербицидами невозможна, так как агрессивные вещества могут навредить здоровью самих подопечных.

При этом представители администрации уверяют, что у некоторых крупных хищников, например у львов, якобы уже выработался естественный иммунитет к сорняку, а сами животные научились обходить опасные заросли во время прогулок по свободным зонам.

С 1 марта в силу вступил новый закон, который обязывает всех собственников и арендаторов земельных участков своевременно бороться с распространением борщевика. За игнорирование этой нормы юридическим лицам грозит крупный штраф — от 400 до 700 тыс. рублей.

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