В Германии уничтожили 3 тысячи зараженных радиацией кабанов

В Германии в 2025 году было уничтожено около трех тысяч кабанов. Они были заражены радиоактивным цезием-137, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Bild.

Животных отстреляли охотники после того, как у них выявили уровень радиации, который превышает норму.

Мясо таких животных запрещено к продаже и употреблению в пищу, поэтому после проверок может быть принято решение об их уничтожении. Причина кроется в долгосрочных последствиях радиоактивного заражения, которое остается в экосистеме десятками лет.

