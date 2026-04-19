Вирус оспы обезьян при мутации сможет передаваться по воздуху

Здравоохранение

Вирус оспы обезьян быстро мутирует. Не исключено, что он сможет передаваться по воздуху, заявил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов, сообщает ТАСС.

По его словам, стоит начать готовиться к худшему развитию событий в этом плане.

«Система здравоохранения должна готовиться к худшему сценарию — возможному появлению высококонтагиозного варианта, передающегося воздушно-капельным путем. Нам нужно наращивать геномный надзор, потому что только регулярное секвенирование новых образцов позволит нам вовремя заметить опасный поворот эволюции», — отметил Шахмарданов.

Врач также заявил, что «оружие» против вируса в мире существует. Кроме того, в России есть тест-системы, которые способны выявлять новые варианты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.