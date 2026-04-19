Вирус оспы обезьян при мутации сможет передаваться по воздуху

Вирус оспы обезьян быстро мутирует. Не исключено, что он сможет передаваться по воздуху, заявил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов, сообщает ТАСС .

По его словам, стоит начать готовиться к худшему развитию событий в этом плане.

«Система здравоохранения должна готовиться к худшему сценарию — возможному появлению высококонтагиозного варианта, передающегося воздушно-капельным путем. Нам нужно наращивать геномный надзор, потому что только регулярное секвенирование новых образцов позволит нам вовремя заметить опасный поворот эволюции», — отметил Шахмарданов.

Врач также заявил, что «оружие» против вируса в мире существует. Кроме того, в России есть тест-системы, которые способны выявлять новые варианты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.