Разъяренный мужчина избил мальчика металлическим прутом в Тюмени

В проезде Шаимский в Тюмени мужчина напал на 13-летнего мальчика, он бил его металлическим прутом, сообщает 72.ru .

Якобы сначала произошел конфликт у сына агрессивного мужчины и местного мальчишки.

«Подростки сказали, что он (сын нападавшего) довел мальчика, и тот ему что-то сказал. Ребенок в слезах убежал домой. А потом вышел его отец и набросился на него. Он свалил этого мальчишку прямо на бетон. Пару раз ударил этим металлическим прутом по спине, а потом ногами и руками по голове», — рассказала очевидица.

Она также добавила, что вцепилась агрессору в волосы, пыталась оттащить, не смогла. Тогда женщина стала громко звать полицию, мужчина остановился и ушел в подъезд.

По словам очевидцев, пострадавшего мальчика с травмами увезли на скорой помощи в больницу. Местные также отметили, что на сына напавшего ранее жаловались другие дети и взрослые. Якобы мальчик стоит на учете, отбирает у детей самокаты и терроризирует их.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области добавили, что личность мужчины установлена. Начата проверка.

Как уточнили в Депздраве региона, после осмотра и оказания помощи юного пациента доставили больницу. Мальчик находится в удовлетворительном состоянии, его направили на амбулаторное лечение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.