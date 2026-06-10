Организаторы подпольной оружейной мастерской в Москве получили тюремные сроки

Тимирязевский районный суд Москвы призвал двоих местных жителей виновными в незаконной переделке и сбыте огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Федеральной службе войск нацгвардии (ФСВНГ).

Установлено, что мужчины 1970 и 1991 года рождения за деньги переделывали охолощенное оружие в боевое. При обыске в мастерской силовики обнаружили более 10 единиц огнестрельного оружия, 400 грамм тротила и свыше 250 боеприпасов разного калибра.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2, 5 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов к нему группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка и изготовление оружия и боеприпасов).

Столичный суд приговорил одного обвиняемого к 14 годам лишения свободы со штрафом в размере 350 тыс. рублей, а второго — к трем. Приговор в законную силу не вступил.

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