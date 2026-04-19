Пострадавшие в ДТП в Забайкалье иностранцы находятся в тяжелом состоянии

Состояние 10 граждан Китая, пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье, оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости .

Автобус перевернулся на 70-м км трассы Чита — Забайкальск. В результате как минимум один человек погиб, а свыше 10 человек получили травмы.

На данный момент 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«Трое пострадавших, доставленных в Читу — их состояние оценивается как тяжелое, в Краснокаменске в краевой больнице № 4 семеро — в тяжелом состоянии», — привели в правительстве региона данные за ночь.

Все пострадавшие получают медицинскую помощь.

