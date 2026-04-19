Почему нет других цивилизаций: астрономы ищут причину космической тишины

Новое объяснение парадоксу Ферми предложили ученые. Они дали еще одно предположение, почему при очень большом числе звезд и планет во Вселенной люди не нашли никаких следов других разумных цивилизаций, сообщает Science XXI .

Их исследование опубликовали на сервере препринтов Корнеллского университета, его также цитирует Naked Science.

Специалисты построили математическую модель, которая описывает жизнь технологических цивилизаций. В отличие от подходов, которые были до этого, новая модель не предполагает, что общество или стабильно процветает, или исчезает. Вместо этого в ней говорится о чередовании фаз роста, коллапса и восстановления. Получается, что цивилизация не погибает окончательно, а «выключается» на периоды.

То есть по новой модели получается, что при развитии технологий иссякают ресурсы, поэтому происходит резкий упадок, но часть знаний и инфраструктуры сохраняется, а ресурсы постепенно восполняются, и общество снова начинает подниматься. Модель ученых охватывает период в 1 тыс. лет, а это короткий по космическим меркам отрезок, поэтому описывается скорее локальная динамика цивилизаций, но не их судьбы на миллионы лет.

Ключевой вывод из новой модели состоит в понятии «времени технологической активности». Получается, если цивилизация большую часть существует в состоянии коллапса или восстановления, то в этом случае она почти не излучает ничего из космоса.

Поэтому, по мнению ученых, галактика, населенная множеством разумных существ, может выглядеть для наблюдателя почти пустой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.