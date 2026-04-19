Почему нет других цивилизаций: астрономы ищут причину космической тишины
Новое объяснение парадоксу Ферми предложили ученые. Они дали еще одно предположение, почему при очень большом числе звезд и планет во Вселенной люди не нашли никаких следов других разумных цивилизаций, сообщает Science XXI.
Их исследование опубликовали на сервере препринтов Корнеллского университета, его также цитирует Naked Science.
Специалисты построили математическую модель, которая описывает жизнь технологических цивилизаций. В отличие от подходов, которые были до этого, новая модель не предполагает, что общество или стабильно процветает, или исчезает. Вместо этого в ней говорится о чередовании фаз роста, коллапса и восстановления. Получается, что цивилизация не погибает окончательно, а «выключается» на периоды.
То есть по новой модели получается, что при развитии технологий иссякают ресурсы, поэтому происходит резкий упадок, но часть знаний и инфраструктуры сохраняется, а ресурсы постепенно восполняются, и общество снова начинает подниматься. Модель ученых охватывает период в 1 тыс. лет, а это короткий по космическим меркам отрезок, поэтому описывается скорее локальная динамика цивилизаций, но не их судьбы на миллионы лет.
Ключевой вывод из новой модели состоит в понятии «времени технологической активности». Получается, если цивилизация большую часть существует в состоянии коллапса или восстановления, то в этом случае она почти не излучает ничего из космоса.
Поэтому, по мнению ученых, галактика, населенная множеством разумных существ, может выглядеть для наблюдателя почти пустой.
