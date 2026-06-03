сегодня в 20:58

Адская боль: россиянка показала, как сгорела в Турции до сильнейших ожогов

Отпуск в Турции закончился для блогерши из Самары сильнейшими солнечными ожогами. Девушка показала в соцсетях, насколько сильно слезла ее кожа.

Туристка обгорела в зоне плеч и грудной клетки. Все эти места превратились в сплошное красное месиво.

«Это адская боль… Я даже себе представить не могу, когда люди в ожогах 60-80%… » — написала Анна.

Путешественница добавила, что не нанесла SPF вовремя и получила ожог. Теперь ей приходится мазаться специальными кремами.

Россиянка порекомендовала соотечественникам в таких поездах обязательно пользоваться SPF-защитой.

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