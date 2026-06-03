Пырнул сожитель: беременная петербурженка потеряла ребенка из-за нападения

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В Санкт-Петербурге пьяный мужчина ударил свою беременную сожительницу ножом. Женщина выжила, но потеряла ребенка, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент приозошел в одной из квартир дома по Дибуновской улице вечером 1 июня. 32-летний работник завода напился и поссорился с беременной сожительницей.

В ходе бытового конфликта мужчина ударил 41-летнюю женщину ножом. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Медикам не удалось спасти ее ребенка.

Мужчина был задержан прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы полиции. Его доставили в отдел.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при отягчающих обстоятельствах).

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