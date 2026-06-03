«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за грозы

4 июня на Москву и Подмосковье обрушится гроза. В связи с этим введен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в четверг местами в Московском регионе пройдет гроза с дождем. Период предупреждения о непогоде в столице будет действовать с 12:00 до 21:00 4 июня. В Подмосковье «желтый» уровень из-за грозы будет введен на период с 12:00 до 19:00 4 июня.

Кроме того, 5 июня в области ожидается туман. Ночью и утром в пятницу в отдельных районах Подмосковья прогнозируется ухудшение видимости. «Желтый» уровень из-за тумана будет действовать с 00:00 до 07:00 5 июня.

Также в пятницу все еще сохранится гроза — предупреждение о ней в области будет действовать с 12:00 до 19:00 5 июня.

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