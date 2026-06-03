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Ребенок вылетел с карусели, которую раскрутили электросамокатом в Ленобласти

В Тихвине Ленинградской области мальчик попал в больницу после того, как вылетел с карусели, которую раскрутили электросамокатом, сообщает aif.ru .

Подростки провели опасный эксперимент на детской площадке. Они раскрутили карусель с помощью электросамоката до 60 км/ч.

При этом внутри самодельной центрифуги находился ребенок. Он не смог удержаться. В результате мальчик просто вылетел с карусели.

Ребенка доставили в больницу. По словам его матери, сейчас со школьником все хорошо.

Правоохранительные органы собираются провести с подростками, раскрутившими карусель, серьезную воспитательную беседу.

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