«ПСК Фарма» расширяет производство активных фармацевтических субстанций при поддержке Сбера

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Сбер и биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» (входит в ГК «Рус Биофарм») заключили соглашение о сотрудничестве.

Стороны совместно реализуют инвестиционный проект по созданию крупнотоннажного производства активных фармацевтических субстанций (АФС) методом химического синтеза на базе производственного комплекса в особой экономической зоне «Дубна» (Московская область).

Речь идет о поддержке площадки «ПСК Фарма» — одного из ключевых активов и технологического ядра группы компаний «Рус Биофарм» по направлению масштабирования локализации АФС. На основе этих субстанций производятся самые востребованные препараты в таких нозологиях, как: пульмонология, инфекционные заболевания и ВИЧ, кардиология, неврология и др.

Для Сбера важны поддержка высокотехнологичной фармацевтики России и вклад в программы импортозамещения. Сбер предоставит проекту полный спектр банковских услуг: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, зарплатные проекты и финансовое консультирование. Специалисты Сбера также будут осуществлять экспертно-техническое сопровождение. Для «Рус Биофарм» партнерство со Сбером — это возможность получить стабильную финансовую поддержку и передовые инструменты для цифровизации.

Ключевое преимущество завода «ПСК Фарма» — интеграция всех этапов производства АФС в единую технологическую цепочку на одной площадке. Комплекс объединяет R&D-лаборатории (разработка технологии получения молекул АФС и методов аналитического контроля), пилотное и промышленное оборудование для многостадийного химического синтеза, участки очистки и финишной обработки субстанций, а также лаборатории выпускающего контроля качества. Такая архитектура обеспечивает полный контроль над процессом, снижает зависимость от внешних поставщиков и сокращает путь от лабораторной разработки до промышленного выпуска.

«Подписание соглашения знаменует важный этап в развитии отечественной фармацевтической отрасли. Создание в России собственного крупнотоннажного производства АФС химического синтеза укрепит лекарственную безопасность страны, снизит зависимость от импорта критически важных компонентов и повысит технологический суверенитет в производстве фармацевтических субстанций», — отметил президент ГК «Рус Биофарм» Сатия Пуния.

Сегодня производственный комплекс «ПСК Фарма» в ОЭЗ «Дубна» уже включает в себя три завода с 17 современными линиями, в том числе специализированные мощности для химического синтеза АФС. В портфеле компании — более 100 зарегистрированных препаратов, 21 из которых впервые воспроизведен в России.

После подписания соглашения партнеры приступят к детальной проработке дорожной карты проекта, определят этапы ввода новых мощностей и сформируют пул технологических партнеров.