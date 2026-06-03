Киргизия впервые в истории избрана членом Совета Безопасности ООН

сегодня в 20:20

Киргизия впервые в истории вошла в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС .

В азиатской группе на одно место в Совбезе претендовали Киргизия и Филиппины. Генеральная Ассамблея ООН выбрала первую страну.

После четырех раундов голосования Киргизия набрала необходимые две трети голосов членов Генассамблеи. В последнем раунде за нее отдали голоса 142 страны.

Киргизия вошла в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. Также мандаты получили Австрия, Зимбабве, Португалия, Тринидад и Тобаго.

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