На ПМЭФ представили «фабрику контента» на базе ИИ

Искусственный интеллект в медиа должен стать не набором отдельных инструментов, а частью единой системы производства контента. Об этом на сессии «Искусственный интеллект в креативных индустриях: национальные стратегии развития и границы применения» в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума рассказал управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

По словам Дмитрия Медникова, рынок уже прошел этап знакомства с нейросетями. Сегодня ключевым становится вопрос их интеграции в существующие бизнес-процессы и создание управляемых, этичных и коммерчески эффективных моделей применения ИИ.

В качестве такого решения «Русская Медиагруппа» развивает концепцию «фабрики контента» — системы, объединяющей аналитику, технологии искусственного интеллекта и совместную работу редакционных, производственных и коммерческих команд. В рамках этой модели данные об аудитории поступают непосредственно в производственный контур, а все участники процесса работают в едином цифровом пространстве.

«Мы выделяем несколько уровней применения искусственного интеллекта в медиабизнесе. Если речь идет о внедрении технологий ИИ в уже существующие процессы, то производительность отдельных операций может вырастать в 6–10 раз. Это касается производства контента, управления правами, работы с бизнес-процессами и документами. А есть бизнес, который изначально создается вокруг искусственного интеллекта и в тесном взаимодействии с ним. В таких случаях мы видим рост производительности до 40 раз. Это требует принципиально другого выстраивания процессов, но это, пожалуй, самое перспективное направление», — отметил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Отдельным элементом такой модели становятся эмоциональные большие данные — сопоставление музыкальных предпочтений аудитории, особенностей потребления контента и потребительской активности. Такой подход позволяет не только анализировать, какую музыку выбирают пользователи, в какое время слушают контент и как долго взаимодействуют с платформами, но и глубже понимать эмоциональный контекст потребления.

Продолжая тему практического применения искусственного интеллекта, управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников выступил на круглом столе «Интеллект в помощь: новая ИИ-экономика», посвященном переходу от пилотных ИИ-решений к их масштабному использованию в бизнесе.

По его словам, ключевой этап развития ИИ сегодня связан не с экспериментами, а с интеграцией в устойчивые производственные и коммерческие процессы, где технологии начинают напрямую влиять на эффективность бизнеса.

Технологии искусственного интеллекта уже используются «Русской Медиагруппой» для анализа текстового контента, музыкального потребления и рекламных материалов. Более половины текстографического контента цифровых площадок холдинга создается или перерабатывается с применением ИИ-инструментов. При этом внедрение технологий сопровождается развитием новых цифровых направлений и расширением команд специалистов, работающих на стыке медиа, данных и искусственного интеллекта.

«Ключевое преимущество „Русской Медиагруппы“ заключается в сочетании классического охватного бизнеса с новейшими технологиями и эмоциональными большими данными. Мы не отказываемся от традиционной модели, а надстраиваем над ней интеллектуальную аналитическую систему. Это позволяет кратно увеличивать ценность каждого охвата и усиливать эффективность взаимодействия с аудиторией», — подчеркнул управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.