«Мерц вон!»: сотни водителей окружили резиденцию канцлера Германии в Берлине

Сотни водителей собрались у резиденции канцлера Германии Фридриха Мерца в Берлине из-за слишком высоких цен на топливо, сообщает местное издание Bild *.

Протестующие образовали 8-километровый конвой. На опубликованных кадрах видно, как к резиденции Мерца движется большая колонна автомобилей с флагами. Затем участники акции размахивают флагами ФРГ и требуют отставки канцлера.

Помимо этого, вечером в немецкой столице произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остались более 1,3 тыс. домохозяйств.

Цены на топливо в Германии резко выросли из-за эскалации на Ближнем Востоке. Согласно данным крупнейшего немецкого автоклуба ADAC, цены на топливо на местных АЗС начали незначительно снижаться. Тем не менее, они остаются на критически высоком уровне. Например, средняя стоимость самого доступного бензина марки E10 в стране на 17 апреля составила 2,07 евро за литр, а дизеля — 2,21 евро за литр.

*признан в РФ иностранным агентом.

