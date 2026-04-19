Городские цветники в Москве подготовили к весенне-летнему сезону

Специалисты подготовили городские цветники в Москве к весенне-летнему сезону. В апреле запланирована высадка цветочной рассады, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Специалисты комплекса городского хозяйства провели мероприятия по подготовке цветников. Очистили их от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр добавил, что в апреле первой на клумбах появится виола, которая способна выдержать заморозки до минус 3 градусов. Затем к майским праздникам распустятся несколько миллионов тюльпанов, которые высадили осенью прошлого года.

В городских теплицах активно ведутся работы по подготовке цветочной рассады. Для выращивания растений используются передовые технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы освещения, досветки и туманообразования, а также капельный полив.

Такой подход способствует созданию уникального микроклимата, что позволяет выращивать крепкие и здоровые растения, которые легко приспосабливаются к непростым условиям городской среды.

