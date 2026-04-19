«Ковшом прям ломали»: в Томске демонтировали памятники жертвам политрепрессий

Мэрия рассказала, что в администрацию поступили сведения о «возможном обрушении гаража у оврага». Для укрепления склона разработают проектную документацию, а до окончания всех работ доступ в сквер будет ограничен. Все объекты оттуда переданы на хранение в профильный департамент. Но позднее мэрия удалила данную информацию без объяснения причин.

Территория сквера огорожена высоким зеленым забором, а памятников на месте нет. Когда на место приехали журналисты, то полицейский сказал, что на территории ведутся «противооползневые работы, съемка тут запрещена». Потом другой полицейский подошел и сказал, что фотографировать можно.

При этом гараж, который якобы может обрушится, не огорожен. За забором находится центральная часть сквера, где были памятники, а она располагается далеко от склона.

«Я вчера вечером здесь проходил, думаю, что здесь происходит. А там прям эти стояли — тудух-тудух эти памятники. <…> Трактор там стоял, ковшом ломали, ковшом прям ломали. По-моему, даже не один был трактор. Маленькие такие трактора», — поделился один из очевидцев.

В 2021 году Сквер памяти жертв политических репрессий благоустроили. Там заменили тротуарную плитку, установили новые лавочки и освещение. Также обсуждали создание смотровой площадки.

