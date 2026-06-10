Из дома престарелых в Ростовской области вывезли подопечных после атаки БПЛА
В Ростовской области эвакуировали подопечных дома престарелых и жителей частных домов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
В ходе отражения атаки было сбито свыше десятка дронов. Налету подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.
«Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых. Информация будет уточняться», — заявил Слюсарь в мессенджере МАКС.
На данный момент в Миллеровском районе тушат пожар, начавшийся из-за попадания БПЛА.
Ранее губернатор отмечал, что горит емкость с топливом.
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