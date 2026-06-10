Из дома престарелых в Ростовской области вывезли подопечных после атаки БПЛА Спецоперация сегодня в 02:16

В Ростовской области эвакуировали подопечных дома престарелых и жителей частных домов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает губернатор Юрий Слюсарь.