Емкость с топливом загорелась из-за обломков БПЛА в Ростовской области

Беспилотники были ликвидированы в Миллеровском районе. Обломки упали на территорию гражданского объекта, из-за чего случилось возгорание емкости с топливом.

На место отправились сотрудники экстренных служб.

«Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Будет уточняться», — отметил Слюсарь в Telegram-канале.

Губернатор также добавил, что глава администрации Миллеровского района держит ситуацию на контроле.

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