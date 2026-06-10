Емкость с топливом загорелась из-за обломков БПЛА в Ростовской области
Ростовская область подверглась воздушной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из-за этого произошло возгорание, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
Беспилотники были ликвидированы в Миллеровском районе. Обломки упали на территорию гражданского объекта, из-за чего случилось возгорание емкости с топливом.
На место отправились сотрудники экстренных служб.
«Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Будет уточняться», — отметил Слюсарь в Telegram-канале.
Губернатор также добавил, что глава администрации Миллеровского района держит ситуацию на контроле.
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