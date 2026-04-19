Массовое отравление школьников из Подмосковья произошло в Череповце

Массовое отравление участников ансамбля «Гармоника» из подмосковных Химок произошло в Череповце, куда школьники приехали на Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах и фольклорного пения «Русские наигрыши», сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Участникам коллектива „Гармоника“ из подмосковных Химок, которые накануне были госпитализированы с диагнозом острая кишечная недостаточность, оказывается вся необходимая помощь. Ситуацию держу на личном контроле», — написал Филимонов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что накануне вечером на плохое самочувствие пожаловались 20 человек. В итоге в областную больницу Череповца были госпитализированы 10 школьников с симптомами пищевого отравления.

Один из участников коллектива находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести, его жизнь вне опасности. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Глава региона добавил, что специалисты рассматривают две возможные причины произошедшего: первая связана с питанием в кафе Череповца, где обедали члены коллектива. Роспотребнадзор проведет проверку заведения. Вторая версия предполагает, что источником инфекции мог стать энтеровирус, который участники могли подхватить до поездки в другом регионе. Сейчас выясняется, где именно и как произошло заражение.

