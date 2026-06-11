УФАС возбудило дело из-за рекламы на автомобиле

Московское областное УФАС России возбудило дело против физического лица из-за рекламы услуг по приобретению автомобилей на транспортном средстве, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом стало обращение заявителя. Он сообщил о рекламе услуг по приобретению автомобилей, размещенной на транспортном средстве с нарушением требований Закона о рекламе.

Управление рассмотрело обращение и возбудило дело в отношении физического лица. Ведомство усмотрело признаки нарушения части 5 статьи 20 Закона о рекламе.

По данным УФАС, реклама на транспортном средстве могла ограничивать обзор лицам, управляющим таким транспортным средством. Если вина физического лица подтвердится, ему грозит штраф по статье 14.38 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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