В Химках 24 июня пройдет ярмарка трудоустройства

Ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 24 июня в торгово-развлекательном центре «МЕГА Химки». В мероприятии примут участие ведущие компании Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки объединит предприятия промышленности, транспортной отрасли, банковского сектора, топливно-энергетического комплекса, силовые структуры и другие крупные организации региона. Соискатели смогут напрямую пообщаться с работодателями и пройти экспресс-собеседования.

Опытные специалисты получат возможность подобрать предложения для карьерного роста и увеличения дохода. Выпускники вузов и колледжей смогут найти первую работу, а старшеклассники — познакомиться с современными специальностями на площадке «Фестиваль профессий».

Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин отметил, что организаторы стремятся создать условия, при которых каждый участник — от студента до профессионала — сможет выбрать подходящую вакансию, получить новые навыки и выстроить дальнейшие карьерные шаги.

Посетителям также помогут доработать резюме и расскажут о бесплатных программах переобучения. Ярмарка пройдет 24 июня с 12:00 до 16:00 на фудкорте «Вкусный бульвар» (центральный вход № 3, микрорайон ИКЕА, корпус 2). Онлайн-трансляция мероприятия состоится 24 и 25 июня. Подробности доступны по ссылке: https://max.ru/gohimkiadm

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.