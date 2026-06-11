В Подольске начали очистку пруда по программе 100 прудов и озер

Очистку водоемов после завершения нереста начали в Подмосковье по губернаторской программе «100 прудов и озер». Первым объектом стал пруд площадью 6,5 гектара в поселке Подольской машинно-испытательной станции в горокруге Подольск, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты приступили к комплексной расчистке водной глади. Работы включают удаление плавающей растительности, подъем и утилизацию бытового мусора, ликвидацию аварийно-опасных деревьев в акватории и скашивание воздушно-водной растительности. В зависимости от глубины пруда очистку проводят вручную или с применением специализированной плавучей техники.

«Пруд площадью 6,5 гектара давно стал популярным местом для прогулок и тихой рыбалки. Пришло время сделать водоем еще красивее и вернуть ему природную привлекательность, обеспечив комфортный отдых для десятков семей», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

После завершения работ в Подольске расчистка продолжится на других водных объектах, вошедших в программу «100 прудов и озер». В 2026 году планируется привести в порядок 39 водоемов, выбранных жителями региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.