В Химках 10 июня провели акцию «Письмо солдату»

Акция «Письмо солдату» прошла 10 июня в Доме культуры «Брехово» в Химках. Юные жители округа написали письма военнослужащим, выполняющим боевые задачи вдали от дома. К инициативе присоединились представители движения общественной поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники акции подготовили теплые послания для бойцов на передовой. Дети поблагодарили защитников за мужество и самоотверженность, пожелали им здоровья, стойкости духа и скорейшего возвращения к родным.

«Для бойцов на передовой такие письма имеют особое значение. В них — поддержка, забота и вера людей, которые ждут их возвращения. Каждая добрая строчка напоминает о доме и помогает сохранять силы даже в самые непростые моменты», — отметила лидер движения общественной поддержки Светлана Пашковская.

Она добавила, что участие жителей в подобных инициативах помогает сохранять связь между фронтом и тылом.

«Очень важно, что в таких акциях участвуют дети. Через искренние слова поддержки они учатся сопереживать, ценить подвиг защитников и понимать, насколько важны взаимовыручка и единство», — подчеркнула лидер движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

Поддержка военнослужащих остается одним из приоритетов общественной работы в Химках. Жители округа участвуют в сборе гуманитарной помощи, волонтерских проектах и патриотических акциях, направленных на помощь бойцам и их семьям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.