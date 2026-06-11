Серия «Бегом по Золотому кольцу» будет развивать бренд «Золотое кольцо России»

Минэкономразвития, центр стратегических разработок и серия «Бегом по Золотому кольцу» подписали соглашение о развитии бренда «Золотое кольцо России». К 60-летию маршрута в 2027 году стороны подготовят программу мероприятий.

Документ подписали на Международном туристическом форуме «Путешествуй!». Подписи поставили замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, глава центра стратегических разработок Павел Смелов и руководитель проекта Игорь Блюмин.

Соглашение задает рамки совместной работы: стороны будут планировать события и синхронизировать календарь забегов с туристическими программами в Москве, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Тверской, Нижегородской и Московской областях. Они также усилят информационную поддержку городов маршрута.

Глава ЦСР Павел Смелов назвал беговой туризм инструментом привлечения новой аудитории. По данным проекта, в прошлом сезоне в забегах участвовали почти 45 тыс. человек из 82 регионов, на 48% больше, чем в 2024 году. 69% участников позже возвращаются в города с семьями и друзьями.

Руководитель проекта Игорь Блюмин отметил, что турпоток растет более чем на 40% ежегодно, а бег помогает объединять спорт, отдых и знакомство с культурой.

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