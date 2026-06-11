Тяга к знаниям на генетическом уровне снижает вероятность расставания с партнером

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Ученые связали генетику с риском расставания у пар

Генетические особенности могут влиять на устойчивость отношений. Отдельного «гена развода» не существует, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Исследовательница Рут Ева Йоргенсен изучила влияние генетических особенностей на вероятность расставания. Выводы опубликованы в Norwegian Research Information Repository.

Йоргенсен использовала данные норвежского проекта «Мать, отец и ребенок». В них входят сведения об образцах крови десятков тысяч пар.

Анализ показал, что люди с генетической предрасположенностью к получению высшего образования реже расставались с партнерами. Более высокая вероятность разрыва была связана со склонностью к риску, раннему началу половой жизни и вредным привычкам.

Авторы подчеркивают, что результаты описывают статистические закономерности для больших групп. Они не позволяют предсказать судьбу конкретной пары.

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