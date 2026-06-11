Какой формат АЗС удобнее водителям в эпоху цифровизации?

Современные заправочные станции все чаще внедряют технологичные решения для автомобилистов. Среди новинок и «умные» кассы, и бесконтактная оплата через смартфон или мобильное приложение, и терминалы с голосом диспетчера — цифровизация меняет подход к обслуживанию клиентов. У водителей есть интерес к каждому формату АЗС.

Для автомобилистов на заправке ключевое значение имеют быстрота и индивидуальный подход в обслуживании. Цифровые технологии не вытесняют живое общение, а дополняют его, улучшая качество сервиса. Основная задача — в любой точке страны поддерживать неизменно высокий уровень гостеприимства на АЗС. Где бы ни находилась станция, к какому бы типу ни относилась, каждый клиент должен ощущать заботу и получать именно тот сервис, на который рассчитывает.

Автоматические АЗС привлекают водителей тем, что позволяют быстро заправиться, когда нет необходимости что-то дополнительно купить или перекусить в пути. Весь цикл — от выбора марки топлива до момента оплаты — проходит самостоятельно через платежный терминал либо мобильное приложение. При этом, даже если на станции нет персонала, клиенты в любое время суток могут получить консультацию сотрудника удаленного диспетчерского центра. Для этого достаточно нажать кнопку вызова на терминале.

Традиционный формат АЗС, где о комфорте водителей заботится штат сотрудников, по-прежнему востребован — и в небольших городах, и в мегаполисах, и на трассах. Такие станции предоставляют комплексные услуги: не только заправку, но и широкий набор сервисов — от продажи еды, напитков и товаров для дома и автомобиля до автомойки и зарядки для электромобилей.

Самые популярные на топливном рынке — сервисные АЗС с расширенными возможностями самообслуживания и увеличенным числом экспресс-касс. Их становится все больше и больше. Такой формат удачно совмещает скорость и удобство, предоставляя клиенту право выбора: обратиться к сотруднику или все оформить самостоятельно через кассовый терминал или мобильное приложение.

«Цифровые сервисы самообслуживания пользуются большим спросом у автолюбителей. Сегодня более 70% всех транзакций на станциях формата самообслуживания совершаются через цифровые каналы. Однако роль персонала АЗС остается неизменной — это забота о клиентах. Автоматизация типовых процессов освобождает время сотрудников для персонального внимания к каждому гостю», — подчеркнул руководитель сети АЗС «Газпромнефть» Олег Кузьменков.