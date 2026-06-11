В Клину открыли мемориал пожарным с машиной ЗИЛ-130

Мемориал-памятник с отреставрированной пожарной машиной ЗИЛ-130 АЦ-63Б открыли 11 июня у пожарной части № 37 в Клину. В церемонии приняли участие сотрудники части, ветераны, студенты и школьники.

Мемориал появился у здания специальной пожарной части № 37 на улице Московской. Центральным элементом стала отреставрированная пожарная машина ЗИЛ-130 АЦ-63Б, которая работала в боевом расчете в 70–80-х годах и участвовала в тушении пожаров в Подмосковье. Рядом установили мраморную табличку в память о героических огнеборцах округа.

После списания автомобиль восстановили сотрудники части: его покрасили и привели к заводскому состоянию. Сейчас машина стоит на учете в 13 пожарно-спасательном отряде. При необходимости ее можно снять с постамента и вновь использовать для тушения пожаров.

В церемонии приняли участие около 120 сотрудников части, студенты колледжа «Подмосковье» и школьники. Для гостей организовали выставку современной техники, показ экипировки и работу аварийно-спасательного инструмента.

Особое значение открытие мемориала имело для ветеранов. Сергей Бородулин, прослуживший в пожарной охране более 40 лет, три года работал на этом автомобиле. На нем выезжали на сложные пожары, в том числе на тушение возгорания во время реставрационных работ в Доме-музее П. И. Чайковского.

В ходе мероприятия первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Александр Перегуда вручил 12 сотрудникам медали I и II степени за выслугу лет и проявленную отвагу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.