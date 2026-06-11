сегодня в 19:08

Повелитель змей: москвич захотел иммунитет к яду гадюки и чуть не погиб

Москвич позволил гадюке укусить себя ради эксперимента и попал в больницу, сообщает Baza .

Парень нашел опасную змею на даче и привез ее домой. Он решил дать себя укусить, чтобы выработать иммунитет к яду. Но что-то пошло не так.

Практически сразу после этого ему стало плохо. У парня посинели пальцы, появились отеки и кровоподтеки — началось нарушение свертываемости крови.

Он вызвал бригаду скорой. Экспериментатора доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

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