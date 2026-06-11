Автомобиль каршеринга жестко перевернулся в Москве

Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

сегодня в 18:21

В московском районе Внуково произошло жесткое ДТП, в котором пострадало не менее двух машин. В том числе повреждения получил автомобиль каршеринга, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

В Сети появились кадры с последствиями аварии. На одном из снимков изображен перевернувшийся автомобиль каршеринга.

Также рядом с ним можно заметить другую легковушку, которая задела бампером ограждение. На месте работают экстренные службы.

Обстоятельства аварии на данный момент неизвестны. По данным СМИ, водитель каршеринга госпитализирован.

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