Трое дедушек пропали при сборе черемши в Иркутской области

В Иркутской области трое пожилых мужчин загадочно пропали во время поездки за черемшой. Они исчезли утром 6 июня, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Три приятеля в возрасте 61 года, 64 и 67 лет отправились на моторной лодке вверх по течению реки Киренга до устья реки Моголь для сбора дикорастущего растения. После прибытия к месту назначения мужчины перестали выходить на связь с родственниками.

Поисковую операцию начали после того, как супруга одного из пропавших обратилась в правоохранительные органы. Она написала заявление об исчезновении своего мужа и двоих его друзей.

В настоящее время в районе предполагаемого местонахождения мужчин работают сотрудники полиции, спасатели и волонтерские отряды. Они прочесывают местность и акваторию рек.

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