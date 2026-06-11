Фатальное решение: труп 20-летнего парня нашли на дне Черного озера
Утром 11 июня в центре Казани на дне Черного озера нашли тело молодого человека. Информацию подтвердили собственные источники KazanFirst.
Погибшему парню, по предварительным данным, было около 20 лет.
Предварительно известно, что погибший решил искупаться в озере посреди ночи. Это решение оказалось фатальным — он утонул.
На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции и следственных органов. Обстоятельства гибели молодого человека устанавливаются.
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