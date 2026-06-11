На переезде «56 км» в Раменском прошел профилактический рейд для водителей

9 июня на переезде «56 км» был проведен профилактический рейд. Во время мероприятия автолюбителям напомнили о правилах пересечения рельсовых путей, сообщила пресс-служба муниципального округа Раменский.

«У водителей должно быть понимание того, что автоматика на переезде функционирует независимо от дежурного. Работает система, которая при определенном приближении поезда к переезду автоматически дает сигнал на закрытие шлагбаумов, включение светофора и поднятие защитных барьеров», — отметил главный эксперт отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского округа Виталий Кубраков.

Такие профилактические мероприятия проводятся администрацией Раменского округа на регулярной основе. А 9 июня был особенный повод — Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам.

Жителей и гостей округа администрация призывает соблюдать простые правила:

Не переходите и не находитесь вблизи железнодорожных путей в неустановленных местах. Используйте только специально оборудованные пешеходные переходы, мосты или тоннели.

Не забирайтесь на крыши вагонов, цистерн, контейнеров, не садитесь на тормозные площадки и не цепляйтесь за вагоны поездов.

Приближаясь к железнодорожному переходу, убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Внимательно смотрите по сторонам и слушайте сигналы.

Не пользуйтесь наушниками и не отвлекайтесь на мобильный телефон во время перехода через железнодорожные пути.

Объясните детям о смертельной опасности игр вблизи железной дороги и недопустимости зацепинга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.