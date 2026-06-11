Мастурбирует на женщин и девочек: в челябинском автобусе завелся онанист

Жительница Челябинска рассказала в соцсетях, что ее подруга дважды стала жертвой одного и того же онаниста в одном из городских автобусов. Во второй раз девушка случайно встретила мужчину в общественном транспорте, когда тот приставал к маленькой девочке.

Автор видео рассказала, что в первый раз ее подруга увидела онаниста в автобусе около двух месяцев назад. Тогда в транспортном средстве было много людей, но мужчине это не помешало начать мастурбировать, глядя на девушку. В тот случай она не успела его сфотографировать, так как мужчина сбежал.

Во вторую случайную встречу история повторилась. Мужчина занимался самоудовлетворением в автобусе при пассажирах, которые никак не реагировали на происходящее. Жертвой злоумышленника могла стать маленькая девочка, к которой мужчина начал приставать.

«Подруга ехала в 18-м автобусе и просто в какой-то момент замечает, что мужчина активно трогает свой половой орган. И активненько подпускает свои ручки к ее телу. И вот сегодня она снова его встретила и смогла сфотографировать», — рассказала автор ролика.

Девушка через соцсети обратилась к правоохранительным органам, чтобы те приняли соответствующие меры. Также она попросила подписчиков распространить в Сети фото злоумышленника, чтобы при встрече с ним девушки могли отреагировать и защититься.

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