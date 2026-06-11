Продали мафии, выбили зубы: россиянку вызволили из трудового рабства в Мексике

Петербурженку, которая два года находилась в трудовом рабстве в Мексике, удалось вызволить. Девушка вернулась в тяжелом состоянии — она сильно истощена, у нее отсутствует значительная часть зубов, сообщает «112» .

Два года назад Мария оказалась в чужой стране без денег, вещей и документов. Владелец отеля, где она работала, сначала предложил помощь, а потом продал девушку местной мафии.

Все это время Марию удерживали в полуразрушенном здании. Ее почти не кормили и постоянно издевались. По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, есть все основания полагать, что девушку избивали.

Мария пыталась обратиться в местную полицию, но помощи не получила. Теперь добиться расследования за рубежом также будет крайне сложно.

Возвращение девушки стало возможным благодаря совместной работе МИД России, представителей СМИ и общественных организаций. Их усилиями россиянку вызволили из плена и доставили на родину.

Сейчас она находится под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как тяжелое — не только физически, но и эмоционально. Девушка проходит реабилитацию.

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