Врачи назвали генетику главной причиной облысения

Врач Польнер: солнце и жара ухудшают качество волос, но не запускают облысение

Солнце и жара ухудшают качество волос, но не запускают облысение у здорового человека. Главные причины алопеции связаны с генетикой и гормонами, сообщает газета «Известия» .

Врач-косметолог, дерматовенеролог Мария Польнер пояснила, что за поредение волос отвечает чувствительность луковиц к мужским половым гормонам, а не погода. Врач-эндокринолог Анна Украинская добавила: тестостерон превращается в дигидротестостерон и нарушает циклы роста волос.

Солнечное излучение не вызывает облысение за один отпуск, но провоцирует оксидативный стресс. Он поддерживает воспаление вокруг фолликулов и может ускорить уже начавшееся выпадение. Ультрафиолет делает волосы сухими, ломкими и тусклыми.

«Кожа головы также подвержена ожогам, что особенно актуально для мужчин с уже имеющимися залысинами. Исследования на культурах клеток показывают, что сильный нагрев и облучение повреждают ДНК клеток матрикса, но умеренная городская жара сама по себе не приводит к гибели луковиц», — сообщила врач.

Украинская связала усиление выпадения в конце лета и начале осени с сезонными колебаниями цикла роста. Серьезное поредение также могут вызывать дефицит железа, нарушения работы щитовидной железы, инфекции и телогеновый эффлювий после сильного стресса.

Для профилактики врачи советуют носить головные уборы и использовать солнцезащитные средства для кожи головы. При выраженной проблеме применяют процедуры для улучшения микроциркуляции и питания фолликулов.

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