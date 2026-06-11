В Подмосковье провели конференцию «Патриоты Подмосковья»

Конференция «Патриоты Подмосковья» прошла 10 июня в областном центре развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи. В ней приняли участие 50 руководителей военно-патриотических клубов из 26 муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники подвели итоги учебного года, обсудили распространение передового опыта и наметили планы работы на следующий учебный период. Особое внимание уделили развитию военно-патриотических клубов в образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования.

В рамках встречи состоялось награждение лауреатов смотра-конкурса военно-патриотических клубов Московской области. Руководители представили доклады о практике организации занятий, взаимодействии с педагогами и вовлечении молодежи в патриотические проекты.

По итогам конференции участники укрепили профессиональные связи и определили приоритетные направления развития патриотического воспитания в регионе на следующий год. Мероприятие прошло при поддержке министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.