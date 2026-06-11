В Одинцовском округе 17 июня проведут «Маршрут здоровья»

Информационно-просветительская встреча для женщин старшего возраста «Маршрут здоровья» пройдет 17 июня в 14:00 в Одинцово на улице Маршала Бирюзова, д. 30а. Специалисты расскажут о профилактике и ранней диагностике рака молочной железы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоится в Молодежной гостиной. В нем примут участие представители окружной администрации, члены клуба «Активное долголетие», а также специалисты Одинцовской областной больницы.

Врачи расскажут о современных методах профилактики и выявления заболеваний молочных желез, подчеркнут значение регулярных осмотров и своевременного обращения за медицинской помощью. Особое внимание уделят навыкам самообследования: участницам объяснят, как правильно проводить самостоятельный осмотр и в каких случаях необходимо обратиться к врачу.

Гости также узнают о диагностических возможностях больницы, доступных методах обследования и порядке маршрутизации пациентов при подозрении на онкологические заболевания. В завершение встречи запланировано неформальное общение, во время которого участницы смогут задать дополнительные вопросы и получить практические рекомендации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.