Слово «нишевый» стало комплиментом в соцсетях в 2026 году

В 2026 году пользователи соцсетей называют «нишевыми» людей, увлечения и стиль. Блогер и спортсмен Альберт Тукаев связал тренд со стремлением к индивидуальности, сообщает «Челны Live» .

Тукаев впервые заметил слово около месяца назад. Его использовал блогер Виталий Никоноров в ролике, где подбирал образы для свидания по мотивам мультфильма «Ну, погоди!».

«Мне кажется, что подчеркивая „нишевость“ молодежь хочет показать, что она особенная. Для нее это не просто желание быть „не такими как все“, а некий образ жизни, который она демонстрирует. То есть на данном этапе они стараются быть такими всегда, а не только когда нужно выделиться», — сказал Тукаев.

По мнению Тукаева, слово «нишевый» вышло за словарные рамки и стало знаком образа жизни. Он отделяет искренний интерес от попытки выглядеть необычно ради просмотров: увлеченный человек обычно хорошо разбирается в теме.

Блогер связывает быструю смену сленга с большим потоком информации: тренды быстро устаревают и становятся поводом для шуток. В пример он привел падел-теннис, куда многие идут скорее из-за моды.

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