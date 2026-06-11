Минздрав разработал стандарт помощи при гипертрихозе

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Эндокринолог Калинчев: гипертрихоз может указывать на рак

Минздрав РФ разработал новый стандарт помощи при гипертрихозе. Эндокринолог Алексей Калинчев объяснил, что редкая патология может быть врожденной или приобретенной, сообщает «Вечерняя Москва» .

Гипертрихоз, или «синдром оборотня», проявляется обильным ростом волос. Средняя продолжительность лечения при таком диагнозе по новому стандарту Минздрава составляет 365 дней.

«У «синдрома оборотня» только один симптом — обильный рост волос. Кроме него, нет ни боли, ни зуда, ни покраснений и прочих признаков», — отметил врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев.

Калинчев уточнил, что генетический гипертрихоз вылечить невозможно. Приобретенная форма может появиться при сопутствующих заболеваниях, включая рак или дефицит массы тела, а также из-за сбоя в организме или приема гормональных препаратов.

«Если причиной избыточного роста волос стал прием таких препаратов, то после его остановки, как правило, рост прекращается», — отметил доктор.

В остальных случаях пациенту нужны диагностика и лечение первопричины. Калинчев объяснил, что врачи должны исключить патологии, включая онкологические заболевания; если отклонений нет, гипертрихоз считают генетическим.

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