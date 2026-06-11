Минздрав разработал стандарт помощи при гипертрихозе
Минздрав РФ разработал новый стандарт помощи при гипертрихозе. Эндокринолог Алексей Калинчев объяснил, что редкая патология может быть врожденной или приобретенной, сообщает «Вечерняя Москва».
Гипертрихоз, или «синдром оборотня», проявляется обильным ростом волос. Средняя продолжительность лечения при таком диагнозе по новому стандарту Минздрава составляет 365 дней.
«У «синдрома оборотня» только один симптом — обильный рост волос. Кроме него, нет ни боли, ни зуда, ни покраснений и прочих признаков», — отметил врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев.
Калинчев уточнил, что генетический гипертрихоз вылечить невозможно. Приобретенная форма может появиться при сопутствующих заболеваниях, включая рак или дефицит массы тела, а также из-за сбоя в организме или приема гормональных препаратов.
«Если причиной избыточного роста волос стал прием таких препаратов, то после его остановки, как правило, рост прекращается», — отметил доктор.
В остальных случаях пациенту нужны диагностика и лечение первопричины. Калинчев объяснил, что врачи должны исключить патологии, включая онкологические заболевания; если отклонений нет, гипертрихоз считают генетическим.
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