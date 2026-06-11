Антимонопольная служба пресекла рекламный звонок в Подмосковье

Московское областное УФАС признало незаконным рекламный звонок с предложением услуг по подбору недвижимости. Физическое лицо привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Заявитель обратился в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области после звонка на его абонентский номер. Во время звонка ему рекламировали услуги по подбору недвижимости.

Управление рассмотрело обращение и возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе.

Ведомство признало рекламу нарушающей требования закона. Это решение стало основанием для привлечения физического лица к административной ответственности по части 4.1 статьи 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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