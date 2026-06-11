«Не ходите, люди, на лиман»: змеи заполонили пляжи Ейска

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Одна из очевидец запечатлела на видео полный пляж рептилий. Они были в воде, в песке и даже на камнях. По словам девушки, помимо ужей, она заметила и гадюку.

Очевидица отметила, что провела на Ейском лимане все свое детство и за это время видела змею всего раз. Но то, что происходит на пляже сейчас, ее шокирует.

«Не то что купаться, страшно даже стоять. Еще немного — и змеи переберутся в дома», — отметила девушка на видео.

По словам жительницы, популяция змей выросла из-за изменений в экосистеме. По ее мнению, «виноват в этом только человек».

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