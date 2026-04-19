Минпросвещения считает нецелесообразным вводить пятую четверть в школах

Из-за появившейся в СМИ информации о предложении по увеличению продолжительности учебного года и введении «пятой четверти» Минпросвещения РФ отмечает нецелесообразность инициативы, сообщает пресс-служба министерства.

Ранее замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб сказал, что в стране следует продлить учебный год для школьников на две недели, чтобы использовать их для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени.

«Каникулы — это всегда время для отдыха и оздоровления ребят. Наряду с традиционными летними лагерями, в нашей стране на протяжении многих лет успешно функционируют пришкольные лагеря с дневным пребыванием. Для учащихся организуют яркую, насыщенную и разнообразную программу», — ответил министр просвещения страны Сергей Кравцов.

Он сказал, что летом школьники участвуют в спортивных турнирах, творческих мастер-классах, экскурсиях. Также в лагерях есть культурные и патриотические мероприятия. Еще летом открыты организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта по месту жительства.

Так, в прошлом году охват летней оздоровительной кампании был более 6 млн детей. В РФ работали свыше 40 тыс. лагерей, включая около 32,2 тыс. лагерей с дневным пребыванием.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.