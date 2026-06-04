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Пассажир нарушил правила безопасности на ж/д и получил травмы на станции Кусково

Поезда на Горьковском направлении Московской железной дороги следуют с отклонением от графика из-за инцидента на ж/д, сообщает пресс-служба МЖД .

В 19:50 на станции Кусково травмировался человек. Предварительно, он нарушил правила безопасности.

Сейчас пострадавшему оказывают медпомощь. Из-за инцидента движение поездов на участке Кусково — Реутов осуществляется по соседним путям. Некоторые поезда Горьковского направления, в том числе МЦД-4, двигаются в сторону области с задержками.

МЖД делает все, чтобы стабилизировать график движения. Также там призвали пассажиров не нарушать правила безопасности на ж/д.

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