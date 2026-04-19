В РФ предложили продлить учебный год на 2 недели для творчества

Замсекретаря ОП РФ Гриб: учебный год надо продлить на две недели

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб считает, что в стране следует продлить учебный год для школьников на две недели, сообщает ТАСС .

Он напомнил, что в РФ летние школьные каникулы длятся больше трех месяцев

«Было бы неплохо в первые две недели июня сделать „пятую четверть“ не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени», — отметил Гриб.

По его словам, подобные занятия должны «достойно оплачивать» учителям. В дополнительные две недели можно проводить творческие, креативные уроки, робототехнику, художественное и музыкальное творчество.

Как пояснил замсекретаря ОП РФ, на многие внепредметные занятия не хватает времени, так как ученики перегружены заданиями. Он также считает, что такие занятия можно проводить и весь июнь.

