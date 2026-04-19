В РФ предложили продлить учебный год на 2 недели для творчества
Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб считает, что в стране следует продлить учебный год для школьников на две недели, сообщает ТАСС.
Он напомнил, что в РФ летние школьные каникулы длятся больше трех месяцев
«Было бы неплохо в первые две недели июня сделать „пятую четверть“ не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени», — отметил Гриб.
По его словам, подобные занятия должны «достойно оплачивать» учителям. В дополнительные две недели можно проводить творческие, креативные уроки, робототехнику, художественное и музыкальное творчество.
Как пояснил замсекретаря ОП РФ, на многие внепредметные занятия не хватает времени, так как ученики перегружены заданиями. Он также считает, что такие занятия можно проводить и весь июнь.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.