Путин: РФ и Китай «скоро порадуют» новыми договоренностями в сфере энергетики

У России созданы хорошие предпосылки для развития взаимодействия с Китаем. В скором времени Москва и Пекин «порадуют» мировую энергетику новыми договоренностями в сфере энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС .

По словам российского лидера, в ходе его визита в Китай было поставлено несколько задач в рамках развития сотрудничества между странами. Путин уверен, что они обязательно будут решены, а все цели — достигнуты.

Также президент РФ добавил, что у него с председателем КНР Си Цзиньпином доверительные отношения, а двусторонние контакты между Москвой и Пекином не прекращаются.

«У нас с председателем график наших двухсторонних контактов отработан на этот год», — подчеркнул российский лидер.

Сейчас РФ и КНР работают над новыми проектами в сфере энергетики и над разработками в военно-технической сфере, но это не связано с текущими событиями, в том числе на украинском направлении.

Путин добавил, что РФ и КНР сотрудничают не против кого-то, а в собственных интересах. Также он подчеркнул, что Россия не «разворачивалась» в сторону Азии и не меняла свою политику, а ее внешняя политика и взаимодействие с Китаем базируется на долгосрочных соглашениях, которые были достигнуты еще в 2001 году.

Путин отметил, что Россия и Китай — естественные союзники, партнеры и соседи.

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