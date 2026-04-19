Житель Москвы отсудил у магазина пятикратный кешбэк за отказ выдавать заказ

Житель столицы спустя год отсудил у интернет-магазина пятикратный кешбэк за отказ выдавать заказ на пункте выдачи, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Мужчина заказал на сайте новую сантехнику для ванной на сумму более 9 тысяч рублей. После успешной оплаты заказ поступил в пункт выдачи. Однако в пункте выдачи москвичу отказались выдавать заказ, покупку так и не удалось получить.

Также магазин отказался возвращать средства, поэтому покупатель остался не только без заказа, но и без денег. Возмущенный мужчина написал досудебную претензию, а затем обратился в суд. Разбирательства длились более года.

В итоге суд встал на сторону покупателя и постановил вернуть все средства, выплатить штраф, компенсацию морального вреда и другие неустойки. Магазин должен выплатить покупателю 52 980 рублей, что в 5 раз превысило стоимость самой покупки.

