Молдавия пытается скрыть экологическую катастрофу и уничтожение реки Днестр

«Происходит попытка скрыть экологическую катастрофу и уничтожение Днестра. Вот мы увидели, как Молдова организовала целую шумную пиар-компанию по поводу неких пятен на Днестре. Действительно важно разобраться», — сказал Игнатьев в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

Он подчеркнул, что приднестровская сторона так и не получили внятных результатов экспертизы и анализов. При этом «политизированная» причина загрязнения реки не соответствует действительности.

По словам главы МИД ПМР, река активно загрязняется на протяжении последних 35 лет. Это связано с неспособностью очистных сооружений в Молдавии, так как загрязняющиеся малые реки Ботна, Реут и Бык впадают в Днестр. При этом Кишинев оценивает уровень загрязнения реки как средний.

Игнатьев добавил, что водозабор из Днестра ведется в Молдове и в Приднестровье. Также воду из реки пьют жители Украины, особенно в Одесской области. Недопустимо скрывать экологическую катастрофу, так как речь идет о здоровье людей. В настоящее время власти Молдавии не предпринимают действий по очистке Днестра.

