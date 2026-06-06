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В Роспотребнадзоре заявили о высоком риске энтеровируса в Турции и Египте летом

В Турции и Египте летом возрастает риск заражения энтеровирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью спортсменке Евгении Медведевой, сообщает ТАСС .

По ее словам, специальной вакцинации или дополнительных мер перед поездкой не требуется, но нужно помнить о рисках. Зачастую болеют дети.

«Очень часто болеют, к сожалению, детки маленькие, и болеют тяжело», — заявила Попова.

Энтеровирус передается через грязные руки и воду, в том числе в мелких бассейнах. Для профилактики достаточно соблюдать общие правила личной гигиены.

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